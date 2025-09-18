Călin Georgescu vine cu o reacție puternică, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul General în al doilea dosar.

Fostul candidat la alegerile prezidentiale spune ca adevărul nu este negociabil nici măcar cu prețul glonțului și promite că va merge până la capăt, indiferent de presiuni.

"Eu nu voi renunța la adevăr, indiferent cu ce preț îl voi plăti, chiar și glonțul. Trăim niște momente foarte frumoase, foarte bune. Totul este spre binele nostru suprem, al celor care înțelegem că am trăit în minciună. Dacă înțelegeți acest lucru este foarte bine", a spus Călin Georgescu.

„Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi sau combinatori de Dâmbovița. Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințit, furat și umilit. Nu voi negocia nici conștiința mea, nici adevărul”, a mai spus liderul suveraniștilor.