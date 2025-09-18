Decizie crucială în noul dosar în care este vizat Călin Georgescu: mutarea Curții de Apel

Decizie crucială în noul dosar în care este vizat Călin Georgescu
Decizie crucială în noul dosar în care este vizat Călin Georgescu

Magistrații de la Curtea de Apel București pot decide să retrimită dosarul lui Călin Georgescu înapoi la Parchet, dacă vor constata nereguli în cadrul rechizitoriului. Călin Georgescu este vizat de acuzația de complicitate la instigare asupra unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu vine cu o reacție puternică, după ce a fost trimis în judecată de Parchetul General în al doilea dosar.

Fostul candidat la alegerile prezidentiale spune ca adevărul nu este negociabil nici măcar cu prețul glonțului și promite că va merge până la capăt, indiferent de presiuni. 

"Eu nu voi renunța la adevăr, indiferent cu ce preț îl voi plăti, chiar și glonțul. Trăim niște momente foarte frumoase, foarte bune. Totul este spre binele nostru suprem, al celor care înțelegem că am trăit în minciună. Dacă înțelegeți acest lucru este foarte bine", a spus Călin Georgescu.

„Statul trebuie să reprezinte poporul, nu o clică de oligarhi sau combinatori de Dâmbovița. Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințit, furat și umilit. Nu voi negocia nici conștiința mea, nici adevărul”, a mai spus liderul suveraniștilor. 