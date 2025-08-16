De ce nu a mers Nicușor Dan la Ziua Marinei - analiza momentului. Sorin Roșca Stănescu: Putea fi huiduit

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu/ Arhivă foto

"Nicușor Dan a făcut foarte bine că nu s-a prezentat la Ziua Marinei. Ar fi putut fi huiduit de cetățeni!", este părerea jurnalistului Sorin Roșca Stănescu. Acesta a adăugat că orice întâlnire a președintelui cu cetățenii va fi o confruntare. 

"A facut foarte bine - este opinia mea - ca nu s-a dus la Ziua Marinei pentru ca, spre deosebire de o biserica, de un lacas de cult, in care cetatenii se abtin de la manifestari politice, aici ar fi putut sa fie huiduit de catre cetateni.

In opinia mea, dl. Nicusor Dan, presedintele numit, va evita de acum incolo orice fel de intalnire cu cetatenii pentru ca orice intalnire cu cetatenii va fi o confruntare. Va imaginati cu s-ar fi simtit daca ar fi fost huiduit in fata copiilor lui", a declarat jurnalistul. 