"A facut foarte bine - este opinia mea - ca nu s-a dus la Ziua Marinei pentru ca, spre deosebire de o biserica, de un lacas de cult, in care cetatenii se abtin de la manifestari politice, aici ar fi putut sa fie huiduit de catre cetateni.

In opinia mea, dl. Nicusor Dan, presedintele numit, va evita de acum incolo orice fel de intalnire cu cetatenii pentru ca orice intalnire cu cetatenii va fi o confruntare. Va imaginati cu s-ar fi simtit daca ar fi fost huiduit in fata copiilor lui", a declarat jurnalistul.