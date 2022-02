„Mi-am anunţat astăzi colegii că am decis să demisionez din funcţia de preşedinte al USR, după ce Biroul Naţional a respins planul de revitalizare pe care l-am prezentat şi pentru care am cerut aprobare.

Atâta vreme cât nu am avut în Biroul Naţional susţinere pentru acest plan am considerat firesc şi de bun simţ să îmi prezint demisia, pentru că sensul pentru care am candidat la preşedinţia partidului a fost să contribui la modernizarea partidului. Credinţa mea e că USR e în continuare o alternativă politică pe scena politică din România, o alternativă la extremism. Nu mai departe decât astăzi am văzut cât de ușor încearcă unii să rezolve dezbaterile, luăm de gât un om și îl dăm afară. E nevoie de un partid credibil, deschis față de societate, care își dorește modernizarea României. Eu asta am propus prin planul pe care l-am prezentat: o deschidere față de societate, față de mediul de afaceri.

Rămân în continuare în partid”, a spus Dacian Cioloș, luni, după ce și-a anunțat demisia.