Camelia Pricopie, soția rectorului SNSPA care a contestat candidatura lui Călin Georgescu, ar avea și ea un trecut controversat. De la chimistă de profesie, aceasta ar fi fost propulsată în funcții cheie în instituții ale statului. Camelia Pricopie ar fi lucrat la SRI, iar mai târziu a fost pusă vicepreședinte al Autorității de Audit din Curtea de Conturi. Potrivit surselor Realitatea PLUS, aceasta ar fi fost ajutată în obținerea acestor funcții-cheie chiar de generalul Florian Coldea, pe vremea când amândoi lucrau la SRI. Mai mult, potrivit surselor Realitatea PLUS, Camelia Pricopie, ar fi luat și șpăgi de-a lungul timpului. Realitatea PLUS i-a cerut acesteia un punct de vedere însă până la această oră nu a oferit un răspuns.