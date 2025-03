"Ma intreb din nou cum de s-a vârât Romania, sub conducerea lui Ilie Bolojan, in aceasta incurcatura de mate care este Aliantei volunatrilor?



Marea Britanie care, desi a iesit din Uniune, vad ca se vrea o sefa a continetului european - nu stiu daca cu aprobare sau nu de la Washington - a initiat si e pe cale sa realizeze ceea ce se numeste Coalitia voluntarilor.



Daca se face pace intre Rusia si Ucraina, va fi probabil o linie de demarcatie, intre teritoriul cucerit de rusi si restul Ucrainei.



Marea Britanie are un mare interes sa continue razboiul, asa ca a propus - si a fost acceptata de mai multe state, printre care si Romania - o aberatie: pe linia aia de cotact de demarcatie punem 10.000 de soldati francezi si englezi.



E un pericol mortal, armata aia sta acolo, in corturi. Armata aia trebuie sa fie echipata de lupta. E de ajuns ca Zelenski sa aranjeze sa se traga cu o racheta din teritoriul rus (ca ucrainienii sunt specialisti) si omor 10 englezi. Din acel moment e razboi. Problema e in acel moment e un razboi...

Romania participa la o coalitie, la o operatiune din care ar putea sa izbucnească un al Treilea Razboi Mondial", a declarat Cristoiu.