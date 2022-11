"Eu ma bucur ca dl Budai, prin aceste declaratii, ne da ocazia sa ii amintim ca PNL e partdul care - fiind la guvernare - a crescut pensiile, alocatiile si care, in termeni, concreti, practic, a marit de doua ori pensiile.

Ca sa fim foarte, foarte directi pentru ca pesedistii exceleaza la sinceritate electorala, sa faci parte din partidul asta si sa ii acuzi pe liberali ca <<liciteaza cu saracia romanilor>> e absolut aberant.

Probabil ca in viziunea lui Budai sa nu licitezi inseamna sa iesi in conferinte de presa, sa anunti tot felul de masuri - asa cum a facut el - si dupa aceea sa te razgandesti", a afirmat Ionut Stroe, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.