"Este o actiune dubla, adica administratia Biden doreste sa incurce toata situatia cu alegerea presedintelui Trump. Si in Romania, prin ce am facut in primul tar, a incurcat lucrurile pentru ca obiectivul lor principal este intrarea in razboi. Acesta este obiectivul principal. Obiectivul principal al sistemului oligarhic. Totul se joaca pe aceasta carte. Declansarea acestui razboi se poate face strict prin Romania. Romania, odata ce Romania intra in acest razboi ca tara membra NATO, se opreste practic numirea lui Trump". Acesta este mesajul lui Călin Georgescu la o zi după ce sistemul a dat ordinul anulării alegerilor prezidențiale.