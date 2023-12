Întrebat, într-un interviu la DC News, despre "scandalul" produs în Parlament la şedinţa comună a celor două Camere dedicată dezbaterilor pe legile bugetului pentru 2024, Nicolae Ciucă a spus: "Răspunsul meu este următorul: Credeţi că cetăţeanul de acasă s-a văzut reprezentat de ceea ce s-a întâmplat?", relatează Agerpres.



La intervenţia realizatorului interviului, care a spus că el crede că o treime din electorat s-a simţit reprezentat de ceea ce s-a petrecut în Parlament, respectiv de AUR şi partidul senatoarei Diana Şoşoacă, liderul PNL a spus: "Eu nu cred, pentru că am cunoscut poporul român şi îl cunosc şi am încredere în neamul nostru aşa cum este el, un popor harnic, tolerant, empatic".



"Un popor care ştie ce înseamnă ajunul sărbătorilor şi atunci când se apropie ajunul sărbătorilor de Crăciun este şi acea vorbă: de Crăciun fi mai bun ! Cum putem noi să discutăm că aseară noi am fost mai buni ? Înţeleg, cei 34 de ani de politică în care s-au perpetuat o serie întreagă de greşeli, dar până la urmă discutăm de o naţiune care este civilizată, care este europeană. Este absolut greu de acceptat că ceea ce s-a întâmplat aseară în Parlament reprezintă cetăţeanul român, eu nu cred chestiunea aceasta. Eu cred în cetăţeanul român echilibrat, cred în cetăţeanul român civilizat", a declarat Ciucă.

Scene halucinante s-au petrecut, marți seară, în plenul Parlamentului, la dezbaterea proiectului de buget pe anul viitor. Rând pe rând, au ieșit la scenă parlamentarii USR și AUR, dar și senatoarea independentă Diana Șoșoacă. După discursul premierului Marcel Ciolacu, punctat de diverse scandări din sală, disputa a atins din nou cote maxime, culminând cu un schimb violent de replici între parlamentarii UDMR și cei ai polului suveranist.

