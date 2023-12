„PLÂNGERE PENALĂ împotriva lui George Simion, Deputat în Parlamentul României pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin.1 Cod Penal, amenințarea incriminată prin art. 206 C. pen, infracțiunea de șantaj, incriminată prin art. 207 alin. 1 Cod Penal și infracțiunea de distrugere, prevăzută de art. 253 Cod Penal.

În fapt, la data de 19 decembrie 2023 a avut loc ședința Plenului Reunit al Parlamentului, care a avut drept temă principală – dezbaterea proiectului bugetului de stat pentru anul 2024. Fiind nemulțumită de propunerile legislative și de deciziile luate cu privire la legislația fiscală, prevederile din materia asigurărilor sociale și nu numai, mi-am exprimat nemulțumirile în fața comisiilor, redând și live ședința Parlamentului, pentru urmăritorii mei din mediul online.

În scurt timp, deputatul George Simion a început și el să iasă la tribună pentru a protesta împotriva acestui buget. M-am adresat acestuia, fiind în live, pentru câteva întrebări referitoare la minciunile pe care le-a menționat în presă cu privire la faptul că săptămâna trecută, în timp ce mă aflam la Viena împreună cu o delegație a Partidului S.O.S. România pe care îl conduc, aș fi avut o întâlnire secretă cu acesta, noaptea, pentru a stabili o strategie politică în care să unim forțele AUR și S.O.S România, dar fără să afle alții, menționând în articolele defăimătoare că am fost păziți de spioni și că aș fi primit 30.000 euro de la ruși pentru campania electorală. Acest articol a apărut pe stiripesurse.ro și a fost preluat de întreaga presă, iar la tv deputatul George Simion nu a negat categoric faptul că s-ar fi înțeles cu mine într-o întâlnire secretă, punându-mi credibilitatea la îndoială în fața electoratului meu. Acest fapt mi-a cauzat o multitudine de probleme, având în vedere că oamenii mă întrebau de ce nu recunosc, și că în acest caz vor părăsi partidul S.O.S. România. Precizez că subsemnata am fost vârful de lance al partidului AUR în campania 2020, Simion George fiind cel care m-a dat afară la data de 10.02.2021 pentru că deranjam politic cu lupta mea antisistem, acțiunile împotriva vaccinării obligatorii covid, și pentru că eram mai susținută decât el de membrii AUR. De atunci rivalitatea a fost în creștere, ulterior mi-am înființat partidul S.O.S. România, care a urcat vertiginos și repede în sondaje, ocupând același segment suveranist ca și al partidului AUR pe care il conduce George Simion. Precizez că acesta a mai manifestat acte de violență și injurii și amenințări în trecut, mai ales cu ocazia mitingului din 2 octombrie 2022, când și-a pus oamenii să ne bată și să răstoarne platforma pe care stăteam în Piața Victoriei.

Având în vedere că membrii și simpatizanții S.O.S.RO și nici subsemnata nu doresc o asociere cu partidul considerat al sistemului, AUR, aceste acțiuni ale dlui George Simion au cauzat o neîncredere în rândul electoratului meu, astfel că era obligatoriu să pot să aduc adevărul la suprafață într-o discuție față în față. Având în vedere că sunt cenzurată la toate televiziunile, cu excepția Nasul Tv, la care dl Simion nu vine, nu mi s-a dat drept la replică, nu am fost sunată să îmi expun punctul de vedere, iar noi bani de presă nu avem, am fost nevoită să vorbesc direct cu dl Simion pe live, un mod pe care îl folosim mereu atât eu, cât și acesta, astfel încât să pot aduce la cunoștința opiniei publice minciunile distribuite de acesta.

Astfel că acesta a început să mă înjure într-un mod extrem de jignitor cu expresii cu conotație sexuală, să mă învinuiască de faptul că ,,fac agitație’’, ca în final să mă lovească peste mâini, dorind, ca dintr-o mișcare, să îmi producă suferințe fizice și să îmi distrugă telefonul, cu care filmam. Telefonul a zburat efectiv pe jos, a ieșit inclusiv din husa sa în care stătea fixat, astfel că lovitura a fost extrem de violentă, m-a făcut ”scroafă”, și-a chemat colegii să facă scut în jurul său ca să mă înlăture să nu îi mai adresez întrebări.

Consider că acțiunea sa de a mă lovi violent peste mâini constituie infracțiunea de loviri sau alte violențe, înscriindu-se pe tipicitatea faptei prevăzute de legea penală, fiind săvârșită cu intenție directă, nejustificată și imputabilă așa-zisului ,,deputat’’. Urmarea directă a lovirii a fost deteriorarea telefonului mobil, cu care am înregistrat fapa penală.

Cea mai gravă acțiune săvârșită de către pseudo deputatul, George Simion, este șantajarea subsemnatei, faptă pe care a văzut-o o întreagă țară. Acesta a declarat în fața tutror colegilor ,,TE AGRESEZ SEXUAL, SCROAFO!’’.

Aceste cuvinte au fost pronunțate în timp ce subsemnata filmam ședința, cum, de altfel, filmau toți colegii. Menționez că aceste cuvinte constituie declarații misogine, discriminatorii, care nu ar trebui să fie auzite într-o societate decentă, în special, într-un spațiu public.

Consider că aceste cuvinte se înglobează în infracțiunea de șantaj, întrucât amenințarea lui a fost făcută cu scopul ca subsemnata să încetez să-i critic deciziile și să-mi exprim opiniile politice. Menționez că afirmațiile sus-numitului mi-au indus o stare de temere, or, o persoană care mă șantajează deschis, în spațiul public, poate comite crime și mai stridente într-un anturaj privat. Cunosc faptul că deputatul Simion are cunoștințe care m-ar putea agresa nu doar verbal, lucru care mă motivează și mai mult să mă adresez organelor de ordine publică, mai ales că a mai făcut-o cel puțin o dată, la mitingul din 02 octombrie 2022.

Pe lângă faptul că după aceste acțiuni deputatul ar trebui să fie exclus imediat din Camera Deputaților, deoarece amenințările de agresiune nu pot fi tolerate într-un stat democratic, cred, cu înverșunare, că o persoană ce comite o infracțiune trebuie pedepsită conform rigorilor legii. Menționez că video-urile cu faptele de natură penală, pe care le-am descris și le atașez la prezenta, circulă în întreg spațiul online și pot fi accesate, cu ușurință.

Toate acestea fiind spuse, solicit respectuos Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să înceapă urmărirea penală in personam a deputatului George Simion și punerea în mișcare a acțiunii penale în cel mai scurt timp pentru infracțiunile de lovire, șantaj, amenințare și distrugere, toate comise cu intenție directă”, a scris senator Diana Iovanovici-Șoșoacă.