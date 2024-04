Candidatul independent la prezidențiale a devoalat modul în care Dan Voiculescu se folosește de primarul Sectorului 5 pentru a negocia și pentru a trage sforile pentru putere, dar și cum a ajuns Nicușor Dan un pion în schemă.

Voiculescu a făcut jocuri politice subterane, se pricepe, a fost un mare securist, nu doar informator cum a primit verdictul. În ciuda faptului că e atât de bogat, că are televiziuni, că are o droaie de argați, nu e în stare să treacă pragul parlamentar niciodată la alegeri. El folosește când lui Piedone pentru a negocia rămânerea lui Piedone în cursă. Asta înseamnă avantajarea lui Nicușor Dan. Dacă Piedone ar ieși din cursă, atunci mare parte din cei care îl susțin s-ar reorienta către Gabriela Firea, iar altă parte s-ar reorienta către candidatul AUR, Enache. Piedone, în orice caz, în momentul ăsta, după ce și-a anunțat Gabriela Firea candidatura, nu mai are șanse să câștige. Dacă rămâne în cursă, diminuează șansele lui Firea, pe care o laudă pe față, și îl avantajează pe Nicușor, care e omul rețelei lui Coldea dintotdeauna. Voiculescu zice ca e cu postul TV CNN, adică cu CIA, că e bine sa iasă tot Nicușor Dan. De ce să iasă? A fost un primar dezastru! Administrează, ca și colega lui Clotilde Armand peste împuțiciunea pe care au creat-o tot ei, cu șobolani cu gunoaie, fără siguranță cu mizerie. Ăștia sunt oamenii lui Coldea și de aia se apelează la asemenea jocuri, în care un fost securist, cum e Voiculescu, e un partener potrivit”, a declarat Cozmnin Gușă.