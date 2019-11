Cioloș a votat la Teleorman și l-a atacat pe Iohannis: "Mă aştept să fie un mandat mai dinamic decât primul"

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat duminică, la Alexandria, că se aşteaptă ca viitorul preşedinte să aibă un mandat mai dinamic decât primul, iar forţele politice care doresc modernizarea României trebuie să se unească într-un proiect pe termen lung în interesul ţării.



"Mă aştept, în primul rând, să fie un mandat mai dinamic decât a fost primul (...), să adune forţele politice care vor modernizarea României şi (...) imediat după aceste alegeri prezidenţiale să începem să pregătim acest proiect. Nu cred că trebuie să mai aşteptăm încă un an de zile ca să avem o majoritate parlamentară care să lucreze clar pe un proiect pe termen lung în interesul României", a declarat Dacian Cioloş.



Liderul PLUS a votat în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale într-o secţie din Alexandria. El a ales să vină în Teleorman pentru că "e o parte a României de care ar trebui să ne pese din ce în ce mai mult" şi "pe care am lăsat-o de-o parte".



"Nu e prima dată când vin în Teleorman şi o să vin tot mai des pentru că e o parte a României de care ar trebui să ne pese din ce în ce mai mult şi pe care am lăsat-o de-o parte pentru că, din păcate, s-a dezvoltat cultura asta populară a fiefurilor politice în care te duci şi-n care nu te duci şi cred că trebuie să depăşim lucrul acesta. Suntem cu toţii cetăţeni români şi trebuie să ne pese unii de alţii", a adăugat Cioloş.



În opinia liderului PLUS, cei care se vor afla la conducerea ţării în următorul mandat "ar trebui să se uite cu mai mare atenţie la ceea ce se întâmplă aici".



"Cred că, (...) cei care vor conduce România în următorul mandat, şi preşedinte, şi Guvern, şi parlamentari, ar trebui să se uite cu mai mare atenţie la ceea ce se întâmplă aici (n.r. în Teleorman), pentru că mi se pare important să nu mai facem doar drumuri care să umple conturile unor firme de partid, ci la capătul drumurilor respective să se găsească şi locuri de muncă şi oamenii să simtă că fac parte din aceeaşi Românie ca şi cei de la Cluj (...), sau cei de la Timişoara, sau cei de la Sibiu", a mai spus liderul PLUS.



Dacian Cioloş a precizat că la începutul anului viitor îşi va deschide un birou europarlamentar în Teleorman.