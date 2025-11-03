Nicușor Dan continuă să-i ignore pe românii nemulțumiți care cer explicații și se preocupă să-i aducă pe reziști în instituțiile cruciale ale statului.

Cinci luni de mandat și cinci minciuni

1. Neimplicarea în campania electorală pentru Primăria Generală

Cu doar câteva zile înainte să câștige turul doi de scrutin, Nicușor Dan a garantat că nu va susține pe nimeni pentru Primăria Capitalei, odată ce va ajunge la Cotroceni.

„- Cred că bucureștenii vor ști singuri să aleagă care este primarul cel mai potrivit în ipoteza în care eu ajung președinte.

- Vă veți implica? Veți anunța pe cine susțineți pentru primăria Capitalei?

- Nu mă voi implica.”, se arată în dialogul dintre Nicușor Dan și jurnaliști.

Însă, șeful statului a uitat ce a declarat în campanie, iar acum se face că nu știe că încalcă constituția. Nicușor Dan a fost întrebat de ce alege să susțină candidatul reziștilor, însă s-a prefăcut că nu înțelege întrebarea.

„- Vă rog, cum este posibil ca un președinte apolitic să susțină politicul un candidat la primărie în condițiile în care l-a dat și afară din partid? Și despre ce țară și despre ce candidat vorbiți? Vorbesc despre dumneavoastră și domnul Drulă.

- Am venit, cum v-am spus la început, la un eveniment al USR București, am fost invitat si asta-i tot.”, a mărturisit duminică Nicușor Dan.

2. Menținerea cotelor de TVA

De nenumărate ori, Nicușor Dan a promis că TVA-ul nu va fi majorat. Mai mult, acesta a și semnat. Însă, TVA-ul a fost mărit de la 19 la 21% la doar o lună după ce a devenit președinte.

3. În contact direct cu cetățenii României

Ne reamintim și că Nicușor Dan a promis că va avea o comunicare constantă cu românii. Actualul șef al statului a postat pe rețelele sociale și un număr de telefon și îi invita pe oameni să-i scrie. Însă, la acest moment, nimeni nu ar răspunde apelurilor.

4. Dezvăluirea numelor principalilor sponsori din campanie

Fostul edil al Capitalei s-a bucurat de donații generoase pe timpul campaniei electorale. Cu doar câteva zile înainte să câștige alegerile prezidențiale Nicușor Dan a declarat că numele celor care au donat peste 5 mii de lei vor fi făcute publice. Cu toate acestea, au rămas 226 de donatori secreți.

5. Desecretizarea discuțiilor privind anularea alegerilor

Nu în ultimul rând, președintele a promis de nenumărate ori că va veni cu clarificări referitor la motivele care au stat în spatele anulării alegerilor. Însă, Nicușor Dan nu a desecretizat nici acum ședința CSAT care a dus la această decizie. Mai mult, șeful statului a declarat că totul se bazează pe niște "intuiții".