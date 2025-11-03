Într-o dezbatere electorală din mai 2025, Nicușor Dan a fost întrebat dacă se va implica și „va anunța pe cine susține pentru Primăria Capitalei?”, iar răspunsul său ferm a fost „NU MĂ VOI IMPLICA”.

În ciuda acestei declarații, Nicușor Dan a fost prezent duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, din partea USR, iar discursul său a fost evident unul părtinitor.

Mai mult, profitând de prezența președintelui, toți liderii USR au lansat atacuri atât la adresa partenerilor de guvernare, cât și a opoziției.

Întrebat dacă va participa și la lansarea altor candidați, Nicușor Dan a afirmat că „va lua în considerare, în funcție de program”.