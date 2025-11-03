Nicușor Dan și-a mai încălcat o promisiune. La fel cum a promis că NU VA CREȘTE TVA, a uitat și de angajamentul că NU SE VA IMPLICA în alegerile pentru Capitală

Nicușor Dan l-a susținut fățiș pe Cătălin Drulă
Președintele Nicușor Dan și-a mai încălcat o promisiune cu care, în timpul campaniei electorale, a încercat să creeze impresia că va fi un președinte corect și care ține cu poporul. La vremea respectivă, acesta a declarat în mai multe rânduri că nu va susține pe nimeni pentru Primăria Capitalei, dacă ajunge președinte. Cu toate acestea, a mers fără nicio jenă la evenimentul în care USR l-a împins în cursă pe Cătălin Drulă. Tot în campanie, actualul președinte a dat în scris că, în mandatul său, nu se va majora TVA, pentru ca apoi să-i paseze vina lui Ilie Bolojan.

Într-o dezbatere electorală din mai 2025, Nicușor Dan a fost întrebat dacă se va implica și „va anunța pe cine susține pentru Primăria Capitalei?”, iar răspunsul său ferm a fost „NU MĂ VOI IMPLICA”.

În ciuda acestei declarații, Nicușor Dan a fost prezent duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, din partea USR, iar discursul său a fost evident unul părtinitor.

Mai mult, profitând de prezența președintelui, toți liderii USR au lansat atacuri atât la adresa partenerilor de guvernare, cât și a opoziției.

Întrebat dacă va participa și la lansarea altor candidați, Nicușor Dan a afirmat că „va lua în considerare, în funcție de program”.