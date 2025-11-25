Jurnalist: Ce anume din experiența dumneavoastră profesională vă recomandă pentru acest grup de lucru care se ocupă de reforma companiilor de stat?

Oana Gheorghiu: Întrebarea mi se pare puțin ciudată, ca să zic așa. Ce mă recomandă? Mă recomandă niște proiecte pe care am reușit să le implementez. Cred că e nevoie de coordonare, asta are nevoie reforma în România, un comitet de coordonare care să se uite la toate procesele care se întâmplă și să le centralizeze, iar cred că asta am făcut cu succes în ce am făcut în ultimii 15 ani și nu numai. Cred că asta mă recomandă. Vom vedea rezultatele, dar sper să dovedească faptul că acest management de proiect la care mă pricep aduce o contribuție, iar o reformă nu depinde doar de un singur om. Este o muncă de echipă.