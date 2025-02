"O protecție eficientă a frontierelor naționale, întărirea securității interne, combaterea traficului de droguri și a migrației ilegale sunt obiective importante, aflate la vârful agendei ambelor țări, iar din această perspectivă, conlucrarea nu poate fi decât benefică pentru statele noastre, ca parteneri de nădejde", a declarat Cătălin Predoiu, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis, vineri, AGERPRES.

El a spus că, în contextul unui deficit uman accentuat, singura soluție pentru dezvoltare și modernizare este folosirea noilor tehnologii, drone și roboți, în primă fază, în activitatea de protejare a drepturilor și libertăților cetățenilor, în protejarea frontierei de stat, în intervenția în situații de urgență civilă și apărare civilă.

"Continuând seria discuțiilor cu partenerii noștri externi, am avut un schimb de idei extrem de interesant și fructuos cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite la București, în care am punctat toate aceste aspecte. Am stabilit aprofundarea dialogului în perioada următoare, convins fiind că această întâlnire va sta la baza unui dialog din ce în ce mai consistent între autoritățile noastre", a arătat ministrul român al Afacerilor Interne.

Ministrul Predoiu a evocat necesitatea întăririi cooperării într-un context mai larg, cu state din afara UE, având în vedere că fenomene precum criminalitatea organizată, infracțiunile cyber sau traficul de droguri au un caracter transnațional, din punctul de vedere al manifestărilor și consecințelor pe care le au.

"La nivelul autorităților de aplicare a legii din cele două state există deja o cooperare importantă, materializată prin activități consistente în diferite domenii, cum ar fi combaterea criminalității organizate sau traficul de droguri, unde au fost derulate programe de pregătire și schimb de experiență. Interlocutorii au evocat și contactele deja existente între cele două ministere în domeniul protecției civile, în acest sens fiind extrem de apreciate experiența și bunele practici dezvoltate de România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență", mai arată sursa citată.

Ambasadorul Mohammed Khayat a apreciat relațiile de colaborare dezvoltate până în prezent cu autoritățile de aplicare a legii din România, punctând activitățile de pregătire și schimb de experiență în domeniul drogurilor și combaterii criminalității organizate, precum și dorința de a continua această bună practică și pe viitor.

A amintit experiența consolidată a Regatului Arabiei Saudite în activități de contraterorism și protecție a securității interne, cele două părți stabilind necesitatea de a dezvolta conlucrarea și în aceste domenii. Și a salutat aprecierile ministrului Predoiu referitoare la potențialul Regatului Saudit în domenii care vizează digitalizarea și inovarea și a exprimat deschidere pentru demararea unor schimburi de experiență și discuții în aceste domenii.