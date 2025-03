"Ce a fost ieri este emblematic pentru ce va urma. Pozitia ferma, mai mult decat ferma a lui Trump si JD Vance demonstrează că nu se joacă și în această poziție fiecare țară trebuie să reflecteze foarte serios ce urmează pentru că sanctiunile sunt foarte aproape. lucrurile se cunosc - cum au fost spalati si redirijati banii.

Cred că poziția președintelui Zelenski este cel putin ciudata, din punct de vederere al demnitatii. Diplomatia nu a mai existat, a fost aruncata la gunoi.

Sunt lucruri foarte grele, care nu pot fi neglijate si care ar trebui sa traga un mare semnal de alarma Bucurestiului.

Sunt absolut convins ca steagul pentru care America a fost respectata in lume, si anume steagul democratiei si al libertatii, va demonstra ce inseamna puterea unui stat care a instaurat acest proces al democratiei, care curand va veni in Romania pe un fond in care coruptia este inca la putere si simplele miscari complet haotice făcute de București demonstrează că chiar nu stiu despre ce este vorba cu privire la poporul roman, la siguranta lui", a afirmat sâmbătă Călin Georgescu.