Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Bolojan și Fritz s-ar fi întâlnit înainte de consultările cu Nicușor Dan. Strategia PNL - USR, discutată la Palatul Victoria - SURSE
Dominic Fritz și Ilie Bolojan
Publicat23 iun. 2026, 14:24
Actualizat23 iun. 2026, 14:25
SursăRealitatea PLUS
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, liderul PNL, Ilie Bolojan, și liderul USR, Dominic Fritz, s-ar fi întâlnit înaintea consultărilor convocate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.
Citește și
- 14:23George Simion, după consultările de la Cotroceni: „Singura variantă este guvern cu premier AUR”. Ce spune despre alte posibile scenarii
- 14:20George Simion: „Nu vreau să mă trezesc cu un alt consilier politic desemnat premier. A fost o uriașă încălcare a ordinii constituționale”
- 14:07George Simion, după decizia PSD de a exclude o coaliție cu AUR: „Este o opțiune greșită”
- 14:07George Simion, după consultările cu Nicușor Dan: „AUR este un partid pro-occidental. Sper că a înțeles că suntem cât se poate de atașați de valorile românești”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News