Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Bolojan și Fritz s-ar fi întâlnit înainte de consultările cu Nicușor Dan. Strategia PNL - USR, discutată la Palatul Victoria - SURSE

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat23 iun. 2026, 14:24
Actualizat23 iun. 2026, 14:25
SursăRealitatea PLUS

Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, liderul PNL, Ilie Bolojan, și liderul USR, Dominic Fritz, s-ar fi întâlnit înaintea consultărilor convocate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Conform sursei citate, cei doi ar fi discutat la Palatul Victoria despre strategia pe care PNL și USR urmau să o adopte în cadrul consultărilor. Întâlnirea ar avea loc în contextul unor diferențe de poziționare apărute în spațiul public între cele două partide privind formula viitorului guvern.

USR a transmis în repetate rânduri că nu susține o formulă de guvernare în care PSD să aibă un rol central, în timp ce Ilie Bolojan ar lua în calcul și această variantă, pe care ar urma să o prezinte în discuțiile cu președintele.

Totodată, situația este cu atât mai interesantă cu cât, după căderea guvernului, reprezentanții USR susțineau că partidele care au contribuit la demiterea Executivului trebuie să își asume și guvernarea. Acum, deși atât PSD, cât și AUR, își asumă guvernarea, USR nu s-a răzgândit în privința susținerii.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojandominic fritzUSR

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe