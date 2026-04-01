Bogdan Velcescu (deputat AUR): „Nici marile imperii nu au pârjolit agricultura românească așa cum o face Guvernul PSD-PNL-USR-UDMR prin acordul Mercosur!”

Deputatul AUR Bogdan Velcescu critică decizia Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR de a aproba memorandumul pentru semnarea de către România a acordului Mercosur. Acesta atrage atenția că problemele majore ale agriculturii românești au fost lăsate de izbeliște de actuala coaliție de guvernare preocupată să execute comenzile dictate de la Bruxelles.

„Un necaz nu vine niciodată singur. După ce că România este lovită din toate părțile de criza carburanților, de măsurile de austeritate și de colapsul din sectorul energetic național, Guvernul a găsit momentul „perfect” să dea lovitura de grație agriculturii românești: a aprobat memorandumul pentru semnarea acordului Mercosur, calul troian al Ursulei von der Leyen.

PSD, PNL, USR și UDMR nu mai pot pretinde că n-au știut ce presupune acest acord, după toate avertismentele și protestele disperate ale fermierilor români și europeni. Iar ce au făcut acum partidele din coaliția de guvernare este un accept tacit pentru omorârea agriculturii noastre. Piața internă va fi invadată de legume, carne și cereale ieftine din America de Sud, care vor sugruma puterea producătorilor locali. Deja am ajuns să căutăm cu lumânarea o roșie cu gust sau un castravete românesc în supermarketuri, printre rafturile pline de produse din import, fără niciun gust, aduse de la mii de kilometri.

Niciunui partid de la guvernare nu-i pasă nici cât negru sub unghie că prețurile la îngrășăminte au explodat sau că facturile uriașe la energie înseamnă costuri tot mai mari pentru producători. Nici măcar PSD-ului, care răsturna masa lunile trecute că acordul MERCOSUR este inacceptabil și că vor lua măsuri pentru a proteja agricultura românească. Dar acum nu mai spun nimic.

În loc să vedem coaliția de guvernare că discută soluțiile pentru a mai salva ceea ce se mai poate, ea are cu totul alte preocupări: să execute ordinele de la Bruxelles într-o singură ședință, pe repede-înainte, fără să mai țină cont nici măcar de avizul negativ al Ministerului Agriculturii care, sincer să fim, este deja tardiv. Ministrul Florin Barbu putea să facă mult mai multe cu mult timp înainte, dar nici acestuia nu ia păsat câtuși de puțin de agricultorii români.

Din cauza acordului Mercosur, sectorul agricol românesc nu va mai fi niciodată un pilon de bază al economiei naționale, ci o amintire pierdută în anale. Dar nu este de mirare, pentru că acesta este rezultatul unei strategii de distrugere programată a celor care ne conduc astăzi și care ne-au condus dintotdeauna! Așa se explică inclusiv faptul că sute de firme din agricultură, silvicultură și pescuit și-au pus deja lacătul pe ușă în ultima vreme din cauza costurilor uriașe și a nepăsării statului” , a declarat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).