"Biroul Electoral Central decide:

Art. 1 - Respinge ca inadmisibilă înregistrarea dosarului de candidatură al doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă, propusă de Partidul S.O.S. România la alegerile pentru preşedintele României din anul 2024, având nr. 24CAN/BEC/P.R.2024/05.10.2024

Art. 2 - Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central. Cu drept de contestaţie la Curtea Constituţională în termen de 24 de ore de la momentul afişării prezentei decizii", se arată în documentul BEC.

Reamintim că Biroul Electoral Central a luat în discuţie, duminică seara, a doua solicitare a Dianei Iovanovici-Şoşoacă de înregistrare a candidaturii la funcţia de preşedinte al României.

"Constatând că, la data de 05.10.2024, ora 23,50, doamna Diana Iovanovici-Şoşoacă a depus la BEC o propunere de candidatură pentru funcţia de preşedinte al României, înregistrată sub nr. 24CAN/BEC/P.R.2024/05.10.2024, fără a fi însoţită de listă de susţinători şi nici de un semn electoral, observând că propunerea de candidatură şi actele prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depuse la data de 05.10.2024 sunt aceleaşi cu cele depuse iniţial, la data de 03.10.2024, şi înregistrate sub nr. 7CAN/BEC/P.R.2024/03.10.2024, fără a avea elemente de noutate", BEC precizează că a respins ca inadmisibilă solicitarea Dianei Iovanovici-Şoşoacă.

De altfel, sâmbătă seara, Curtea Constituţională a României a admis, cu majoritate de voturi, contestaţiile formulate de două persoane şi a anulat Decizia Biroului Electoral Central nr. 18/D din 3 octombrie 2024 privind înregistrarea candidaturii şi a semnului electoral ale Dianei Iovanovici-Şoşoacă la alegerile pentru preşedintele României din anul 2024.