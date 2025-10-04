"Coaliția face, de fapt, jocuri politice, în loc să lase Guvernul să guverneze. Ba unul are alegeri, ba altul nu vrea să iasă prost la alegerile pentru PMB. Pun interesele lor, așa cum au făcut și în 2024, înaintea intereselor țării.

Nu este permis. Sunt destui care spun: Hai să îl dăm afară pe Nicușor, hai să facem manifestații!

Măi, oameni buni, dar nu vreți să cereți ca această Coaliție să respecte Constituția și să nu se mai bage în guvernarea de zi cu zi? Pentru că această Coaliție are un rol: 1. Să pună un Guvern performant și 2. Guvernul să își dea jos printr-o moțiune de cenzură, dar nu împiedicându-l în fiecare zi"

Este clar că PNL și USR au interese să aibă loc alegerile pentru PMB cât mai repede și încadrate în lege. Interesele politice sunt să câștige și, după părerea mea, cele mai mari șanse le au liberalii și USR să câștige Primăria”, a spus Traian Băsescu.

Întrebat dacă se tem de ascenisunea AUR, Băsescu a răspuns: ”Categoric da! Păi lui Grindeanu îi e teamă să nu aibă un eșec înaintea alegerilor din partid și atunci ar vrea să aibă alegerile cât mai împinse dincolo de 1 ianuarie, să le vadă împinse în 2026.”