"N-aș zice că suntem într-un pericol iminent, dar ca să ne consolidăm garanția că nu vom fi atacați, trebuie să ne înarmăm corespunzător. Adică trebuie să fim capabili să ne putem apăra până când ne vin aliații să ne ajute. În momentul de față, nu suntem capabili", a spus Traian Băsescu.

În ceea ce privește introducerea stagiului militar extern, fostul președinte apeciază că este "prea puțin".

"Pe evoluțiile regionale, bine ar fi să fie un stagiu de un an în care să pregătească militarii pentru luptă. Noi avem vreo 20 de ani, de la Guvernul Boc, de când nu mai avem stagiul militar. Deci sunt generații întregi care nu au pus mâna pe armă, bărbați și femei. Este timpul să ne dăm seama că, la nevoie, trebuie să chemăm rezerva Armatei. Iar în momentul de față nu avem o rezervă consistentă corespunzătoare situației", a punctat fostul șef de stat.

Întrebat dacă, în momentul de față, există posibilitatea ca un stat NATO să fie atacat, Băsescu a replicat: "Un nebun poate să o facă. Îmi garantați că Putin este sănătos? Nu văd România atacată, dar, ca să fim siguri, trebuie să descurajăm orice atac. În principiu, nu cred că NATO poate fi atacat de cineva, dar nu trebuie să excludem această posibilitate din orice scenariu al viitorului apropiat pentru că Putin este necontrolabil."

Mai mult, întrebat ce ar trebui să facă România în condițiile date, Traian Băsescu a declarat: "Să se înarmeze. Am văzut că noi cumpărăm tancuri. Foarte bine, dar tancul e o mașină de luptă de atac, dar nouă ne trebuie mașini de lupră și armament să ne apărăm, nu să atacăm. Populația ar trebui pregătită printre altele prin stagiul militar, printre altele prin chemări, cei care nu sunt chemați în stagiul militar și nu știu dacă e bine să mergem numai pe voluntariat, ar trebui să devină obligatoriu stagiul militar, dar ceilalți care nu se încadrează în vârsta de stagiu militar, cei peste 36 de ani, ar putea să facă convoări de o zi, două, măcar să tragă cu pușca aia."

Cât despre posibilitatea declanșării unui conflict global sau la o scară mai largă, Băsescu a declarat: "Un conflict global implică utilizarea armelor nucleare. E fără câștigător războiul. Sper să nu se ajungă aici. Deși nu-mi place că marii deținători de arsenal nuclear - SUA, Rusia, China - sunt oameni în vârstă."