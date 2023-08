„Eu astăzi de dimineaţă am avut o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de Interne, domnul Cătălin Predoiu, şi am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului”, a declarat pe 28 iulie Ciolacu.

Eliberarea din funcție a prefectului se face însă prin hotărâre de guvern, iar de la anunțul lui Ciolacu nu a avut loc nicio ședință, astfel că Togănel a luat-o înainte cu demisia.

„Este indiscutabil că situaţia de la azilul din Bărdeşti este una inumană, tragică, pe care o condamn cu toată fermitatea, drept pentru care susţin că cei vinovaţi trebuie să plătească. Având în vedere contextul generat de aceste întâmplări cumplite, am luat decizia de a-mi depune mandatul de prefect al judeţului Mureş. Deşi, consider că am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a gestiona uman şi legal această situaţie, îi rog pe mureşeni să vadă în gestul meu acelaşi comportament pe care l-am arătat în ultimii 3 ani şi jumătate, bazat pe încredere, corectitudine şi demnitate”, a explicat pe Facebook prefectul de Mureș.