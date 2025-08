"Am văzut și eu fotografia postată chiar de un personaj cu care consider că am fost prietenă. Un influencer, ca să zic așa, care vorbește într-un... De fapt, suținătorii lui Nicuşor Dan vorbesc într-un limbaj mizerabil la adresa domnului Georgescu și a doamnei Georgescu doar pentru faptul că au fost fotografiați la mare, la două zile după ce a fost la Broșteni.

Păi ce legătură are una cu alta? Am să explic diseara de ce se aflau acolo. Erau alături de copilul lor care a participat la o competiție sportivă. Știam că vor pleca acolo. Ce să facă? Să nu-și mai trăiască viața alături de copii și alături de familia lor?

Este o mizerie ceea ce se întâmplă, mai ales că doamna Georgescu este de acolo, din județul Constanța. Poate mulți au uitat lucrul acesta..

Nu știu ce interlop, nu știu de cine e vorba.

Până la urmă, oricine... Știi cum e, Claudiu? Este exact cum spune televiziunea Fugarului Ghiță că eu îmi fac vacanțe de lux pe banii românilor. Păi am stat pe cearceaf la mare, cu umbrela de acasă. Am fost cu mașina. M-am întâlnit cu zeci de români și aici, în țară, unde am fost, la Mamaia, la Neptun, și în afară atării. Au văzut unde stau, ce fac, cum sunt. Adică, este o mizerie fără margini.

Când cineva deranjează, asta se întâmplă. De-asta tunurile sunt în continuare pe Călin Georgescu. Am să vorbesc diseară pe larg despre dosarul de astăzi, pentru că s-a strecurat o eroare. Poate mulți au uitat comunicatul dat de Parchet din luna februarie în legătură cu acest dosar. Dar am să le readuc eu aminte. Am niște semne de întrebare vizavi de această așa-zisă schimbare a încadrării domnului Georgescu în acest dosar.

Voi discută pe larg despre lucrurile astea. Ce pot să spun despre fotografie - repet, domnul și doamna Georgescu se aflau în acea zi pe litoral în primul rând pentru că doamna Georgescu este de acolo. În al doilea rând pentru că fiul domniilor lor a avut o competiție sportivă la care a participat acolo. E simplu, nimic altceva. Nimic mai mult", a declarat Anca Alexandrescu într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.