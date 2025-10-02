"Oricum sunt niște tensiuni mari în Coaliție, iar Nicușor - să știți că principala preocupare a lui Nicușor este să nu se rupă Coaliția ca să nu aibă dureri de cap. De asta este preocupat de imagine, de asta nu va organiza alegeri pe 23 noiembrie - cum spun ăia de la "Gigi", care forțează pentru USR să se organizeze alegeri.
În orice variantă, oricât ați forța, eu le încurc foarte tare jocurile, dacă mă hotărăsc să candidez, ca să fie clar. Sunt disperați, disperați. Am înțeles că discutau ieri despre mine pe la "Gigi", pe acolo, "Aoleu, aoleu! Ce facem că, ia uite, Alexandreasca...". De asta e și campania împotriva mea. Cei care pică în capcana asta, ce să le spun? Îmi pare rău pentru ei", a transmis moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.
Anca Alexandrescu încurcă jocurile sistemului! De ce NU VREA Nicușor Dan alegeri la Capitală: "Grija lui e să nu se rupă Coaliția"
Anca Alexandrescu îi demască pe toți politicienii puterii! Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel nici nu și-a anunțat candidatura la Capitală și deja le strică planurile partidelor de la putere. Cel mai mare interes al lui Nicușor Dan este să nu se rupă Coaliția și din acest motiv nici nu se grăbește cu organizarea alegerilor la Capitală.
