"Oricum sunt niște tensiuni mari în Coaliție, iar Nicușor - să știți că principala preocupare a lui Nicușor este să nu se rupă Coaliția ca să nu aibă dureri de cap. De asta este preocupat de imagine, de asta nu va organiza alegeri pe 23 noiembrie - cum spun ăia de la "Gigi", care forțează pentru USR să se organizeze alegeri.



În orice variantă, oricât ați forța, eu le încurc foarte tare jocurile, dacă mă hotărăsc să candidez, ca să fie clar. Sunt disperați, disperați. Am înțeles că discutau ieri despre mine pe la "Gigi", pe acolo, "Aoleu, aoleu! Ce facem că, ia uite, Alexandreasca...". De asta e și campania împotriva mea. Cei care pică în capcana asta, ce să le spun? Îmi pare rău pentru ei", a transmis moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.