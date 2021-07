„Un partid nu se face așa de ușor, iar Dragnea este un politician cu experiență. Mă așteptam să fie mai reținut la ieșire, dar în perioada următoare va sta cu familia și se va ocupa de sănătate. A suferit în penitenciar i s-au luat drepturi doar pentru că se numește Dragnea. Furia anti Dragnea a fost întreținută cu bună știință în ultimii doi ani. Nu vor fi schimbări spectaculoase pe scena politică. El are dreptul să fie supărat pe PSD. El s-a referit și la Dincu, personajul care a stat la masă cu statul paralel. În discuția cu mine din penitenciar mi-a povestit istoria cu Dîncu. El s-a referit și la Grindeanu. Este cel care s-a baricadat, alaturi de Victor Ponta, în guvern. PSD s-a rupt de Dragnea în ziua în care el a plecat la închisoare. PSD nu mai este cel care a fost în 2016, iar mesajul PSD a fost preluat azi de AUR. Dragnea are obligația de a povesti despre întâlnirile cu statul paralel, despre amenințările venite de la cei din statul paralel. Sunt niște episoade importante în politica românească pe care el trebuie să le facă publice. Dragnea nu este șeful meu, ci doar am o relație de prietenie cu Liviu și Irina”, a declarat Anca Alexandrescu.