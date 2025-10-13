Ce a transmis jurnalista Anca Alexandrescu?

„Preocupările de acum în colo sunt de ce întâmplă în coaliție, încotro merge țara și de eventuala ieșire a PSD-ului de la guvernare. Lucrurile sunt în acest moment într-un dezechilibru în interiorul coaliției pornind și de la alegerile de la București pentru că se vorbește tot mai des de intenția lui Ilie Bolojan de a merge să candideze la București...văzând foarte clar că i se clatină scaunul la Palatul Victoria și de aici există o anumită presiune.

Eu dacă aș fi în locul PSD-ului, l-aș mai ține puțin pe Ilie Bolojan, nu l-aș da jos în acest moment pentru că ar avea o imagine de victimă în acest moment și ar putea să revină pe cai mari la Primăria București...ceea ce mi se pare oricum absolut penibil din partea lui Bolojan.

În legătură cu ce se va întâmpla cu România, din păcate, țara merge într-o direcție greșită. O spun și specialiștii în economie, se vede foarte clar că toate măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan au dus într-o direcție greșită țara și economia.”, a transmis Anca Alexandrescu.

„Vom vedea ce se poate face mai departe pentru că iau în calcul și declarațiile noului consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Ce a spus Ludovic Orban în ultimele zile. Se discută tot mai intens...de o posibilitate în viitor, o guvernare AUR-PSD. Nu este o idee nouă. Este o idee mai veche. Uitându-mă pe sondajele care au apărut și astăzi, cred că este cea mai viabilă variantă într-un orizont de timp apropiat. Atât USR-ul, cât și PNL-ul, este foarte clar că fac front comun prin intermediul lui Ilie Bolojan...pentru că Ilie Bolojan este, de fapt, președintele USR-ului.

E foarte clar că oamenii nu reacționează bine la ceea ce fac cei de la PNL și USR. Adică, mai precis, răspund la ordinele venite de la Bruxelles și de la Paris și din alte capitale. Oamenii își doresc să aibă liniște în țară, își doresc pace. Își doresc să aibă o viziune pentru ziua de mâine și aici nu mă refer doar la românul de rând, la pensionari, la mămicile care își cresc copiii și nu mai au asigurări de sănătate, ci mă refer și la micii întreprinzători...pentru că multinaționalele n-o duc rău. O duc bine!”, a completat jurnalista Anca Alexandrescu.