"Dacă vrem să ne recăpătăm încrederea în noi, trebuie să fim fermi și să condamnăm public șovinismul, indiferent de forma în care ni se prezintă. (...) La rândul meu, condamn public actul de violență total neprovocat al unui rasist împotriva unui om venit să muncească în România. (...)

Cine este bătăușul care l-a luat la pumni pe livratorul străin. Pe pagina sa de socializare are poze cu marijuana și arme albe Mă pun adesea în locul oricărui român care muncește în Europa: cum ar fi să fie tratat așa, în țara unde și-a căutat un trai mai bun? Înțeleg nu doar ca politician sau ca ministru al sănătății, ci și ca fiu care a stat la distanță de părinți plecați la muncă.

De aceea insist să am încredere în români. Cei mai mulți dintre noi sunt oameni care fac limpede distincția dintre bine și rău. Oameni care muncesc, care își înțeleg și își fac datoria. Oameni cu valori și educație. Exemplul tânărului polițist care a intervenit imediat, ferm și profesionist, ne arată că există curaj, educație și valori reale. Îl felicit și îl consider un model de urmat. Încrederea ne face bine", a transmis ministrul social-democrat, în mesajul citat.