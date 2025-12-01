"La mulți ani, România! Să știți că astăzi au picat zidurile dezbinării și răutății dintre noi. Nu suntem 10.000, așa cum a spus dl președinte. Suntem peste 15.000, dar pentru că suntem atât de dispersați pare că suntem doar 10.000. Am observat un lucru - iubirea de 1 Decembrie ne-a adus laolaltă și diferențele ne-au făcut să fim mai puternici împreună. Am văzut multă susținere și am văzut oameni cu copii mici veniți din Diasporă. Asta ne spune multe. Trebuie să dăm toată cunoștința noastră eroilor noștri și să ne gândim că ei dacă au reușit să facă România mare, au făcut-o prin unitate și sinceritate. Și atunci când vă temeți și vă lăsați intimidați de cei acre ne conduc, scoateți crucea și sfânta cruce va aduce lumină și va da curaj inimii voastre să continuați. Deci, la mulți ani", a declarat Alexandra Păcuraru.