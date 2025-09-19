În curând, conform surselor Realitatea Plus, se va fixa un termen în al doilea dosar trimis în judecată chiar de către procurorii de la Parchetul General în cazul lui Călin Georgescu.

Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București, se află în aceste momente pe masa magistraților și urmează să fie fixat un prim termen. Acest proces va începe în procedura de cameră preliminară, iar primul termen va verifica măsurile preventive pentru persoanele implicate în acest dosar.

Liderul suveraniștilor nu are nicio măsură preventivă în cadrul acestui dosar ci doar în primul dosar trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General chiar încă din luna februarie este plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar. În rechizitoriul pentru acest dosar Călin Georgescu este acuzat de mai multe fapte, printre complicitate la instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Procurorii analizează și menționează foarte clar ca nu exista probe directe pentru a dovedi aceste infracțiuni comise de către persoana aflată în cauză.

Procedura se poate schimba având în vedere rechizitoriul și mai ales faptele care sunt consemnate în cadrul acestuia iar dacă se constata neregularități de către instanță, rechizitoriul poate fi întors înapoi la Parchet pe masa procurorilor.

