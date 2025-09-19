Afaceristul crede că se urmărește eliminarea liderului suveranist și că acesta nu va fi lăsat niciodată să ajungă la putere, fiindcă țara se află în mâinile rețelei globalisto-sorosiste.

"Eu cred că s-au reîntors vremurile din 2014-2015, când se făceau rechizitorii pe bandă rulantă și nu conta, vinovat, nevinovat... la pușcărie cu tine! Eu cred că este o parodie de rechizitoriu și cred că se dorește efectiv eliminarea acestui domn, Călin Georgescu, care era singura șansă pentru România să iasă puțin din nămolul ăsta în care e afundat și o speranță pentru demnitate națională, pentru revenire la familia tradițională, pentru respectul pentru lege, pentru familie, pentru copii, părinți, că în România nu se mai respectă nimic azi.

Călin Georgescu nu va fi lăsat niciodată să fie președintele României atât timp cât România este în siajul acestor globalisto-soroșiști și cât timp Von der Leyen, sau Macron sau Soros conduc România", a declarat, la Realitatea PLUS, Dorin Cocoș.