Programul se adresează copiilor, persoanelor în vârstă, familiilor cu venituri reduse și celor cu dizabilități, urmând să fie lansat oficial săptămâna viitoare.

Rețea de sprijin pentru peste 2.000 de comunități marginalizate

Potrivit declarațiilor ministrului, proiectul urmărește crearea unei rețele naționale de sprijin, care va acoperi mai mult de 2.000 de comunități defavorizate din întreaga țară. Scopul principal este aducerea serviciilor publice esențiale mai aproape de oamenii care nu au acces la ele în prezent. „Statul trebuie să aibă mai multă grijă de cei care astăzi trăiesc în sărăcie extremă, fără acces la servicii publice. Săptămâna viitoare lansăm un proiect prin care ducem servicii publice esențiale mai aproape de oameni și construim o rețea națională de sprijin pentru peste 2.000 de comunități marginalizate”, a spus Manole.

O investiție susținută din fonduri europene

Florin Manole a precizat că proiectul are o valoare totală de peste 4 miliarde de lei, investiția fiind susținută din fonduri europene. Acțiunea este una de anvergură națională și are ca obiectiv sprijinirea directă a aproximativ 450.000 de persoane aflate în dificultate. „Este o investiție de peste 4 miliarde de lei, susținută din fonduri europene, care va ajuta aproximativ 450.000 de persoane vulnerabile: copii, vârstnici, persoane cu dizabilități și familii cu venituri mici”, a subliniat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, propune o lege care interzice nunțile la vârste fragede

Un program european pentru incluziune și demnitate socială

Proiectul anunțat de Florin Manole este legat de Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS), aprobat de Comisia Europeană în decembrie 2022. Acest program susține, prin mai multe priorități de finanțare, inițiative menite să reducă inegalitățile sociale și să crească accesul la servicii pentru categoriile defavorizate.

Finanțarea acoperă domenii variate, printre care: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cu o alocare totală de 233 milioane euro pentru mediul urban și 160,7 milioane euro pentru mediul rural, protejarea dreptului la demnitate socială – 292,5 milioane euro, sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la servicii sociale – 815,04 milioane euro, reducerea disparităților dintre copiii aflați în risc de sărăcie – 560,65 milioane euro, suport pentru persoane vârstnice – 241 milioane euro, sprijin pentru persoanele cu dizabilități – 534,7 milioane euro și ajutor pentru alte persoane vulnerabile – 198 milioane euro.

De asemenea, 17,5 milioane de euro vor fi direcționate către proiecte de inovare socială, iar 986,14 milioane euro sunt destinate persoanelor aflate în deprivare materială, prin măsuri concrete de sprijin alimentar și material.

Un pas concret pentru combaterea sărăciei și sprijinirea celor lăsați în urmă

Programul anunțat de ministrul Florin Manole promite să devină una dintre cele mai ample inițiative sociale finanțate din fonduri europene, oferind sprijin concret comunităților marginalizate din întreaga țară. Prin această investiție, autoritățile își propun să reducă decalajele sociale și să ofere o șansă reală la demnitate și sprijin celor care, până acum, au fost ignorați.

Florin Manole, dezvăluiri șoc despre dosarele de dizabilitate: Un singur om controla aproape un milion de cazuri