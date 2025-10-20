„Am avut chiar o discuție cu premierul, n-am mai spus-o până acum, dar profit de ocazie, despre controalele referitoare la dosarele persoanelor cu dizabilități. Facem o serie de controale acum în mai multe județe, există o metodologie, samd. Dar la Corpul de Control al Agenției Naționale pentru Dizabilitate, doar ce am dublat numărul de funcționari. Era unu, acum sunt doi. Vorbim despre 950.000 de dosare în plată. Era un singur om care se ocupa până acum o lună”, a declarat ministrul Florin Manole, într-un interviu.

Declarațiile sale au scos la iveală dimensiunea haosului din sistemul de verificare a acestor dosare, în condițiile în care mii de cazuri sunt aprobate lunar fără o analiză riguroasă.

Un sfert din dosare – pline de nereguli

Potrivit ministrului Muncii, în urma controalelor desfășurate până în prezent, s-a constatat că o parte semnificativă dintre dosarele analizate conțin nereguli sau chiar falsuri.

„Am găsit și 25% din eșantion fraude. În București, 26% fraudă, da!”, a precizat Manole, subliniind gravitatea situației.

Ministrul Muncii: „Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit de economii!”

Aceste descoperiri au determinat autoritățile să extindă verificările la nivel național, vizând toate județele unde există suspiciuni privind acordarea nejustificată a beneficiilor pentru persoane cu dizabilități.

Controale extinse în toată țara

Ministerul Muncii a declanșat o amplă acțiune de verificare a dosarelor, după ce primele controale au arătat proporții alarmante ale fraudei. Scopul este eliminarea abuzurilor și restabilirea încrederii în sistemul de protecție socială.

Potrivit ministrului, metodologia folosită este una nouă, mai strictă, iar Corpul de Control al Agenției Naționale pentru Dizabilitate a fost suplimentat cu personal. Dacă până acum o singură persoană analiza aproape un milion de dosare, acum verificările vor fi realizate de o echipă dublată.

Anomalii în legislația dizabilităților

În cadrul aceluiași interviu, Petre Florin Manole a făcut referire și la situații absurde generate de criteriile medicale actuale. Printre acestea se numără și includerea unor afecțiuni care nu justifică neapărat acordarea statutului de persoană cu dizabilitate.

„Sigur, probabil că vom scoate psoriazisul dintre criteriile de dizabilitate din România”, a spus ministrul, cu o notă ironică, arătând că legea trebuie ajustată pentru a reflecta realitatea medicală și socială.

