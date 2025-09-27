Ministrul Muncii: „Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit de economii!”

Ministrul Muncii îi sfidează pe pensionari

„O să vedeți, de exemplu, că între pilonul 1 și pilonul 2, la cinci luni ale acestui an, la sfârșitul primelor 5 luni din an. Pilonul 1 plus Pilonul 2 VS cheltuiala pe bugetul de pensii, minusul este de 4 miliarde de lei.

Banii de la bugetele de pensii, orice pilon, nu sunt depozit de economii. Dacă vrei să faci ceva cu mulți bani deodată îți faci un depozit și îl scoți când vrei tu, nici nu trebuie să aștepți până la pensie... dar pensia, asta este definiția pensiei, poate să îi se pară cuiva imperfect sistemul romanesc...

Ghinion, ca să zic așa, sistemul din Ungaria, Franța, Germania, luați orice exemplu... este la fel, pensia este o plată lunară.

Întotdeauna au fost, întotdeauna vor fi bani de pensii.”, a transmis Ministrul Muncii, Florin Manole.