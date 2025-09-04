Ce a anunțat Anca Alexandrescu?

„Ca să spun sincer nu cred că le este teamă, ci pur și simplu vor să-și facă propriul program. Nu uitați că luni, teoretic, trebuie să înceapă școala. Se anunță proteste majore în stradă și rândul profesorilor. Au o majoritate relaxată, 70% cum bine spunea domnul Petrișor Peiu, să nu vă faceți iluzii că PSD-ul va vota împotriva lui Bolojan și acum...și nu pentru că-l iubesc pe Bolojan, ci pentru că le folosește ca Bolojan să rămână în continuare premier, până va trece iarna, probabil, în așa fel, încât la primăvară să se poată rearanja lucrurile într-o altă matcă politică, la asta mă refer. Din acest motiv nu se vor face nici alegeri la București. Totul este un calcul politic cinic, nici vorbă de frică. Sunt foarte relaxați cu această majoritate.

Pe mine mă preocupă, însă, faptul că așa cum am spus și aseară...România este aruncată în haos, realizează chiar și votanții lui Nicușor acest lucru. Au început să se certe între ei, votanții lui Nicușor cu susținătorii lui Ilie Bolojan. Sigur, ne amuză, ne bucurăm, dar din păcate suferim cu toții, este o tragedie!”, a transmis jurnalista Anca Alexandrescu.

„Mă gândesc cum vor trece cei cărora li s-au tăiat bani importanți și nu primesc niciun fel de ajutor, peste această iarnă. Cum vor începe copiii școala fără burse? Un lucru care reprezenta un stimulent extrem de important pentru copii. Și așa școala românească e la pământ, era un stimulent în care îi făcea pe copii să ia note și mai bune, evident benefic pentru învățământul românesc.

Mă întreb cum vor merge la școală copiii nevoiași sau cei 1 milion de copii nevoiași care se bazau pe această masă pe care o primeau gratuit de la statul român și mă întreb cum or să treacă peste iarnă bătrânii, din nou, fără apă caldă, fără căldură, fără să-și permite să-și cumpere medicamentele, fără să-și permită să-și cumpere cele necesare traiului de zi cu zi. Și așa o duceau foarte greu, acum o vor duce și mai greu. Este o țară aruncată în haos de niște personaje politice inconștiente care au pus mai presus de orice interesul de la Bruxelles și de la Paris, decât interesul românilor și al României. Mă uitam, de dimineață, a apărut un sondaj în Franța: Macron nu mai are încredere nici în țara lui, 15% are în sondaje. Vă aduceți aminte? Acesta a fost și parcursul lui Klaus Iohannis. Dincolo de aceste lucruri, desigur că diseară o să discutăm despre asta pe larg.

Cred că din acest moment, fiecare român, cât și fiecare antreprenor, care, desigur nu face parte dintre multinaționale sau nu are o susținere de la vreo ambasadă...suntem pe cont propriu. Nu mai are cine să ne salveze, decât noi.

În al doilea rând, mă uit cu disperare și cu teamă la această superficialitate, ca să fiu elegantă, dimplomatică cu ghilimelele de rigoare, politicienilor de la București.

După gafa Oanei Țoiu, cu care ne-am obișnuit...mă rog, e un personaj...asta e, nu are ce să caute acolo, e foarte clar. Dacă eram în locul lui Nicușor Dan îi ceream demisia, a doua zi să plece acasă. Reacțiile de la București, atât cele venite de la Nicușor Dan, cât și de la Bolojan, dar și de la PSD, sunt absolut îngrozitoare. Deci, România nu mai există pe plan internațional, nu mai are diplomație, nu mai face politică externă de foarte mulți ani...știm lucrul acesta, dar acum este sub nivelul mării. Este ceva groaznic, voi discuta diseară pe larg despre asta. Vom analiza care sunt consecințele acestei condiționări. Am văzut și reacția lui Donald Trump după comemorarea din China. Am văzut și prezența noului președinte polonez pe covorul roșu la Casa Albă, am văzut cum este tratată Polonia acolo, spre deosebire de România. Este îngrozitor ce se întâmplă. Sunt din ce în ce mai mulți oameni în stradă și în continuare Bolojan și gașca lui de fete de la Oradea ne spun că vor o țară ca Oradea. Eu nu vreau. Eu vreau o țară demnă, care să stea în picioare. O țară în care președintele, ca să-l citez pe Călin Georgescu, trebuie să-l vadă pe ultimul sărac din țara sa. Despre asta voi vorbi și eu diseară.”, a încheiat Anca Alexandrescu.