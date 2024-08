Alina Ceușan a devenit mamă de fată. Tânăra mai are un băiat

Alina Ceușan a adus pe lume cel de-al doilea copil al său. După un travaliu de 8 ore, tânăra a născut o fetiță care a primit nota 10 din partea medicilor.

Anunțul a fost făcut chiar de Alina Ceușan pe o rețea de socializare.

„Imediat ce am plecat la salon, tremuram. Am fost cât de emoționată am putut eu să fiu. Este un nou început pentru noi ca familie ”, a spus influencerița.

Alina Ceușan a mărturisit că alături de ea a fost tot timpul soțul ei. Vedeta internetului a postat mai multe fotografii cu fetița și i-a dezvăluit numele.

„Bine ai venit pe lume Perla Tisa, nu pot exprima în cuvinte ce simt pentru tine”, a scris influencerița pe pagina ei de socializare. Tânăra de 32 de ani mai are un băiețel de trei ani pe nume Rock.