Cuplul a mai fost la un pas de divorț în anul 2013, după ce afaceristul a înșelat-o pe actriță cu antrenoare de Kangoo Jumps Kinga Sebestyen. La vremea aceea, pentru binele celor 4 copii ai lor, Nicoleta i-a oferit lui Zsolt o a doua șansă.

"Am renunțat să divorțez pentru că sunt 4 copii la mijloc. Încă nu îmi e comod ce s-a întâmplat, dar relația dintre noi e foarte ok. E adevărat că dansul m-a făcut să trec mai ușor peste povestea cu soțul meu. Nu cred că m-ar mai înșela vreodată! S-ar risca prea mult! Acum va trebui să aibă răbdare, trebuie să mă recâștige. Am vorbit foarte multe ore, foarte multe zile. Orice om merită o a doua șansă. Ce a fost, a fost! Zsolt se bucură de orice moment cu mine. Încă lucrăm să reînnodam și relațiile intime", declara modelul în 2013.

