O transformare rapidă, dar controversată

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Oana Radu a împărtășit imagini „înainte și după”, arătând rezultatele impresionante ale eforturilor sale. „13 kilograme slăbite în 20 de zile. Singură și fără niciun ajutor. Am făcut din visele mele un lucru măreț”, a scris artista.

Dezvăluirea sa a generat numeroase comentarii, unii admirând determinarea ei, în timp ce alții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul unei pierderi în greutate atât de rapide asupra sănătății. „Felicitări, dar nu ar trebui promovată o astfel de dietă”, a comentat un urmăritor, în timp ce altcineva a adăugat: „Este mult pentru organism să slăbești atât de repede, indiferent cât de sănătos ai fi.”

Răspunsul Oanei Radu: „Îmi asum tot ce fac”

Artista nu a ezitat să abordeze subiectul kilogramelor în plus, recunoscând că a luat în greutate după divorț, dar și că acum a ales să revină la o dietă strictă. „Sunt grasă, da, și nu ocolesc elefantul din cameră. Dar dacă m-ați fi văzut acum două săptămâni, când aveam cu 13 kilograme mai mult, cred că șocul ar fi fost și mai mare”, a spus ea într-un videoclip pe TikTok.

Oana Radu a explicat că a ales o dietă extremă, dar a subliniat că își cunoaște foarte bine corpul și știe cum să slăbească rapid. „Dietele super rapide pot fi periculoase dacă nu îți cunoști organismul. Nu recomand nimănui să facă la fel ca mine, dar eu știu exact ce funcționează pentru mine.”

„Mi-am dat seama de un lucru. Oamenii care m-au văzut acum la concert probabil au avut un șoc emoțional mare, pentru că diferența dintre mine acum și când aveam 57 de kilograme e destul de mare. Eu sunt într-un moment al vieții mele foarte bun, sunt foarte fericită și mă simt foarte bine în pielea mea. Dar nu vă faceți griji, nu rămâne nimeni gras. Nu se va întâmpla lucrul ăsta.

Voi nu înțelegeți sau nu știți că, după ce stai foarte mult la „pușcărie”, când ieși, vrei să faci de toate. Un an am mâncat tot ce am vrut și îmi asum. De vreo trei săptămâni am început o dietă. Am slăbit 13 kilograme în două săptămâni. Eu mai am de lucrat la felul în care arăt. Partea bună e că Oana știe să slăbească repede, pentru că am învățat foarte multe lucruri despre corpul meu. Dietele astea super rapide pot să-ți pună în pericol sănătatea dacă nu stai foarte bine cu ea. Eu îmi cunosc super bine organismul, e obișnuit cu schimbările astea, din cauza asta și sunt dereglările astea mari. Nu recomand așa ceva, nu e bine așa ceva. Iubiți-vă așa cum sunteți”, a mai spus cântăreața.

Pregătiri pentru nuntă: visul unei ceremonii de poveste

Pe lângă transformarea sa fizică, Oana Radu se pregătește pentru un nou capitol în viața sa: nunta cu logodnicul său, Șerban Balaban. Cei doi își doresc o petrecere de logodnă pe Coasta de Azur sau pe malul Lacului Como, urmată de o cununie civilă într-un cadru restrâns, alături de cei mai apropiați oameni.

Evenimentul grandios va include aproximativ 300-400 de invitați, iar artista visează la o atmosferă elegantă, dominată de alb și voaluri diafane. „Mi-am dorit întotdeauna o nuntă ca în povești”, a mărturisit ea. Printre artiștii pe care i-ar vrea la petrecere se numără Clejanii, Leo de la Roșiori și Bogdan de la Ploiești.

Deși data exactă nu a fost stabilită, Oana și Șerban sunt încrezători că vor putea organiza rapid totul. „Va fi un eveniment de neuitat, iar noi suntem gata să ne bucurăm de fiecare moment”, a spus artista.

Fie că este vorba despre transformările sale spectaculoase sau despre planurile de viitor, Oana Radu continuă să fie în centrul atenției, inspirând și provocând discuții aprinse în rândul fanilor săi.