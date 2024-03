În ciuda succesului său în lupta cu kilogramele în trecut, recenta despărțire de soțul său, Cătălin Dobrescu, pare să fi pus o povară suplimentară asupra cântăreței. Oana Radu a mărturisit public că stresul și problemele personale cu care se confruntă în urma divorțului i-au afectat stilul de viață și au dus la creșterea în greutate. Astfel, artista se regăsește din nou în confruntarea cu kilogramele în plus, încercând să depășească această nouă provocare în drumul său către o viață sănătoasă și echilibrată.

„Am avut multe kilograme, am avut și mai puține decât am acum. Sunt într-o perioadă în care sunt mai grăsuță, dar îmi asum. Toți oamenii care se luptă cu kilogramele vor ști că noi, grașii, ne regăsim fericirea în mâncare și când ai momente prost emoționale nu poți să fii on pe dietă.

Nu e greu, pentru că în viață cam știi ce trebuie să faci, dar sunt momente când chiar nu pot să mă abțin. Mai pun pe mine, mai slăbesc. Asta e, ce să facem, să murim? Kilogramele se pun ușor, dar se dau jos foarte greu. Am un stil de viață pe care îl urmez de mult timp”, a povestit Oana Radu pentru wowbiz.

„Eu sunt un pic mai polivalentă și multivalentă și mai diferită puțin. Am mai multe personalități, pe unele încerc să le țin destul de ascunse și de asta cred eu că pot să fac mai multe lucruri care să mă reprezinte la fel de bine. Am multe proiecte în desfășurare și multe surprize. Când am o zi grea, în general aștept să treacă, nu prea ai ce să faci. O iei ca atare, te bucuri de orice lucru îți dă și rezervă viața, pentru că așa trebuie să facem.

Nu prea putem să ne alegem momentele prin care trecem, dar cred eu că e foarte important să vedem binele în tot răul pe care îl trăim, deși e foarte greu uneori. Vă dau un sfat. Când simțiți că aveți multă secreție de cortizol în corp, încercați să faceți un bine, să vă gândiți la cât de binecuvântați sunteți și imediat o să vă reveniți.”, a mai spus Oana Radu.

