Incidentul a ”implicat 49 de persoane, dintre care 19 au fost confirmate moarte”, potrivitCCTV, relatează AFP.

Din câte se pare, viaţa persoanelor rănite şi spitalizate nu este în pericol.

Imagini publicate pe reţele de socializare şi preluate de publicaţii locale au surprins un nor de fum şi flăcări ieşind dintr-o groapă adâncă în care au văzut maşinile.

🚨#WATCH: As daytime footage shows the aftermath of a highway collapse which left dozens of casualties in southern China.



📌#Guangdong | #China



At least 19 people were killed and 30 others were hospitalized after a section of a highway collapsed in the Guangdong province of… pic.twitter.com/r1hR0UXw65