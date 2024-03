Conform primelor informații, explozia a avut loc miercuri, în jurul orei 08.00 (0000 GMT), în Sanhe, un comitat situat la aproximativ 80 km de capitala Beijing. Răniţii au fost transportați la un spital. Explozia a avut loc la un restaurant de pui prăjit din Yanjiao, Sanhe, şi se suspectează că a fost cauzată de o scurgere de gaz, a relatat televiziunea de stat CCTV News, potrivit News.ro.

1 dead, 22 others were injured in a suspected gas explosion accident at a restaurant in Yanjiao, north China's Hebei on Wednesday. Rescue work is underway: local authorities pic.twitter.com/mrCcaty6CQ