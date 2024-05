Pastila pentru suflet, 1 mai. Pilda zilei: Semnul de carte.

Pilda zilei: Semnul de carte

Odată un preot a cinat într-o familie de creștini.

El cunoștea bine acești oameni și ei pe el.

Soțul și soția mergeau la biserică, se rugau și țineau posturile.

După cină a plecat preotul. Soția zice soțului:

- Eu cred că preotul a furat ne-a furat o lingură!

Soțul nu i-a dat crezare.

Femeia un an întreg s-a tot gândit: putea oare preotul să fure? Pentru ce-i trebuie lui o lingură? Timpul a trecut.

Preotul iarăși a venit să ia cina în această familie.

Soția nu s-a reținut și-l întreabă:

- Părinte, fiți sincer, ai furat cumva lingura noastră?

Părintele zice:

- Nu, eu am pus-o semn în Biblia voastră!

Citiți Biblia si va fi bine in casa voastră!