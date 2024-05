În urmă cu peste 20 de ani, Liliana Olteanu, o meșteșugăriță pricepută din Argeș, a învățat tainele încondeierii ouălor de la o bătrână din satul în care s-a născut și, de atunci, duce mai departe obiceiul. În fiecare an, în Săptămâna Patimilor, ea este prezentă în fața a zeci de copii cu numeroase modele tradiționale românești.

Tradiția ouălor de Paște

„Fiecare model are o tradiție. O să încep cu brăduțul, un model foarte ușor...urechile iepurelui...oamenii au iubit mereu natura, ce au văzut în natură au pus și pe haine. Al treilea model frunza de stejar. În fiecare gospodărie există o greblă, noi am pus-o și pe ou. Floarea borcanului, floarea paștelui. Am înmuiat în ceară... și acum trasăm pe ou un model”, a spus meșteșugărița.

Copiii, bucuroși de pregătirea ouălor

Micuții care au participat la activitate s-au arătat încântați de cele învățate și spun că vor încerca să încondeieze ouă și acasă, cu ajutorul părinților

„Eu am făcut acest ou, am încercat să fac brădulețul. Am făcut o crăpătură pe ou, aici fac buline, aici inimioare.”, au mărturisit copiii prezenți la eveniment.