Aspectul ei facial, radical schimbat, a atras atenția și speculații cu privire la intervențiile estetice pe care le-ar fi făcut.

Ce s-a întâmplat cu Larsa Pippen?

Recent, Larsa a răspuns direct criticilor care au susținut că ar fi exagerat cu filler-ele faciale. Într-un comentariu postat pe Instagram, vedeta a dezvăluit motivul real al transformării: o reacție alergică la un tratament cu plasmă bogată în trombocite (PRP). „Dragă, am făcut PRP și am avut o reacție alergică, așa că liniștește-te”, a scris Larsa, adresându-se unui medic estetic din New Jersey, care criticase aspectul ei.

Tratamentul PRP este o metodă de medicină regenerativă în care sângele pacientului este procesat pentru a concentra trombocitele și apoi reinjectat pentru a stimula vindecarea țesuturilor. Deși este folosit frecvent pentru diverse afecțiuni, reacțiile alergice sunt extrem de rare, potrivit specialiștilor.

Medicul critic a replicat că alergiile la PRP sunt puțin probabile și nu pot dura atât de mult, iar întreaga situație a fost pusă pe seama tratamentelor repetate și a deciziilor medicale discutabile luate de clinici. „Există profesioniști care ar trebui să spună «Nu, acest tratament nu este potrivit pentru tine»”, a comentat specialistul, subliniind importanța alegerii unui medic estetic responsabil.

Larsa Pippen a făcut recent și alte declarații publice, dezvăluind că se pregătește să facă pasul spre logodnă cu iubitul ei, jucătorul de baschet Jeff Coby. Într-un interviu, ea a mărturisit că relația lor merge foarte bine și că au discutat deja despre inelele de logodnă, păstrând în același timp intimitatea asupra detaliilor personale.

Cu toate controversele legate de înfățișarea sa, Larsa rămâne o prezență activă în media, încercând să clarifice situația și să le arate fanilor că uneori schimbările estetice pot avea explicații medicale, nu doar dorința de a urma tendințe.