Sora regretatei actrițe, Rinda Hartner, a dezvăluit detalii despre ultimele clipe ale vedetei și a oferit asigurări cu privire la viitorul adolescentei. Într-un interviu emoționant, Rinda Hartner a împărtășit cum s-au desfășurat ultimele clipe din viața Ronei și în ce fel a decis familia să se ocupe de fiica acesteia:

„Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită. Ieri dimineață după ce au venit asistentele să îi schimbe medicamentele și să vadă dacă e bine, eu m-am dus să iau o cafea, ea știa că sunt acolo și i-am zis: „Așteaptă-mă". Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!”, a povestit Rinda Hartner.

Sora Ronei a confirmat că familia, inclusiv fostul soț al artistei, Rocco Sedano, va avea grijă de fiica sa.

„Rona a făcut tot ceea ce a făcut pentru fata ei. Noi o să ne străduim să o acompaniem în perioada asta dificilă și mai ales după ce o să se termine și înmormântarea atunci știm că vor ieși emoțiile la suprafață dar o să fim alături de ea. Fata vrea să rămână aici, în Franța, unde s-a născut și are prieteni...”, a adăugat ea.