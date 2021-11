Petrică Mîțu Stoian și Carmen Mihaela au fost căsătoriți 16 ani, dar în 2012, de comun acord, au divorțat.

"Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie", spunea artistul, în urmă cu 9 ani.

Din cauza depărtării, cei doi au pus punct relației. El s-a mutat cu munca la Craiova, iar ea a rămas la Târgu Jiu.

În 2020, cântărețul de muzică populară era într-o relație, însă nu voia să se mai recăsătorească. Nici copii nu-și dorea.

"În privința recăsătoriei, timpul meu a trecut! Eu sunt la jumătatea vieții. Îmi este foarte bine așa, am o relație, sunt foarte bine și mi-aș dori să rămână așa. Lucrurile se fac la timpul lor, copiii se fac la timpul lor", spunea Petrică Mîțu, în 2020.

Încă din timpul vieții, Petrică Mâțu Stoian vorbea de nepoții lui și a sugerat că lor le va lăsa totul.

"Dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, asta este. Nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Nu e un capăt de țară. Sunt destui nepoți alături de mine. Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere", a povestit Mîțu Stoian.