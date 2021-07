Benone Sinulescu a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și puțini oameni mai știau detalii despre viața sa. Înainte de pandemie, artistul s-a retras la țară, în localitatea Bârzava, din Arad. Într-un interviu pentru un post TV, Benone Sinulescu povestea că o duce mult mai bine la țară și îl bucură să se ocupe de treburile gospodăriei împreună cu soția sa.

"Îmi place să mai stau și la țară că m-am săturat de oraș toată viața. Avem casă și în Arad și la Bârzava, unde aerul este mai respirabil și ne simțim bine. Am stat aici pentru că avem o grădină mare, cu mulți pomi fructiferi, migdale, kiwi, avem de toate. Soția mea este inginer chimist, în chimie alimentară. Nici eu nu mi-o imaginam atât de pricepută în toate", a mărturisit interpretul de muzică populară.

De altfel, Benone Sinulescu și-a aranjat lucrurile personale cu mulți ani în urmă pentru ca, atunci când el nu va mai fi, averea sa să rămână pe mâini bune. În 2014, Benone Sinulescu și-a făcut testamentul și i-a lăsat averea soției sale, iar când ea nu va mai fi, nepoții vor moșteni agoniseala de-o viață a artistului.

"Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari", a declarat Benone Sinulescu, la acea vreme, potrivit viva.ro.