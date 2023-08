Daniela Ploia a fost lovită pe trecerea de pietoni. Artista de muzică populară s-a angajat să traverseze regulamentar, pe trecerea de pietoni, după ce, spune ea, s-a asigurat. Cântăreața se afla la un eveniment și urma să urce pe scenă. Șoferul care a produs accidentul a plecat de la fața locului înainte ca aceasta să vadă numărul de înmatriculare.

"Eram la eveniment, trebuia să îmi încep programul. A trebuit să merg la mașină pentru a îmi lua pantofii de acolo. Mașina se afla în parcarea restaurantului unde cântam. Pentru a ajunge în parcare trebuia să traversez pe trecerea de pietoni. M-am asigurat, ca de obicei, am văzut că nu vine nici o mașină, m-am angajat să traversez și m-am trezit lovită. Tot ce am auzit au fost roțile scârțâind. Avea o viteză foarte mare, a reușit să frâneze și m-a lovit în frânare. Am căzut, m-am speriat, nu știu exact ce s-a întâmplat...Cel/ Cea care era la volan m-a ocolit pur și simplu și a plecat. Nu am apucat să văd numărul mașinii, a fost ceva foarte scurt", a declarat Daniela Ploia, pentru spynews.ro.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au deschis o anchetă și au luat imaginile de pe camerele de supraveghere ale restaurantului. Artista a suferit lovituri la șold și umăr, iar din cauza șocului a trebuit să amâne intrarea pe scenă.

"Eu traversasem cam 1/4 din tecerea de pietoni. Eram singură, nu era nimeni cu mine, oamenii erau în restaurant. Cei care au auzit scârțâitul roților au chemat poliția. Au venit domnii polițiști, au luat camerele de la restaurant, este o anchetă în derulare. M-am lovit la șold și umăr, nu am simțit pe loc gravitatea, am fost foarte speriată. Trebuia să intru la program, nu am reușit să fac asta imediat. Mirii erau nedumeriți și nu înțelegeau de ce nu cânt, le-am stricat puțin programul chiar dacă a fost ceva tacid.", a mai declarat artista.