Angela Gheorghiu și-a întrerupt interpetarea în cel de-al treilea act al spectacolului susținut la Centrul Sejong din Seul, după ce partenerul tenor, artistul coreean Alfred Kim, a fost rugat să facă un bis din „E lucevan le stelle”.

Soprana a urcat pe scenă și a făcut tot posibilul să-l oprească pe dirijorul Jee Joong-bae înainte de a spune în cele din urmă cu voce tare: „”Scuză-mă. Este un spectacol. Nu este un recital. Respecați-mă!”, scrie operawire.com.

Opera a continuat, însă la final Anglea Gheorghiu a refuzat, inițial, să iasă la prezentarea distribuției, iar când a fost escortată pe scenă de bas-baritonul Samuel Youn, a fost întâmpinată cu huiduieli din partea publicului și a părăsit scena în grabă.

„Nu am auzit alte declarații sau explicații de la ea despre acest incident. Am depus oficial o plângere la societatea ei de management și am cerut oficial scuze lui Gheorghiu. În prezent, așteptăm răspunsul ei și vom determina următorii pași pe baza răspunsului ei”, a spus un oficial de la Centrul Sejong pentru Artele Spectacolului în raport.

Angela Gheorghiu a făcut un gest similar în 2016, amânând interpretarea „Tosca”, când tenorul care o acompania la vremea respectivă a fost aplaudat la scenă pentru un bis pe aceeași arie din "Tosca".

