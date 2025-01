"In cei 12 ani de casatorie, am trait in umilinta, santaj emotional, dispret fata de cariera mea, frica si amenintari, chiar si in prezenta fetitelor. Am initiat procesul de divort, din nevoia ca eu si fetele sa traim in liniste, neavand alta varianta decat instanta judecatoreasca", a scris arstista.

Alina Sorescu și-a descris fostul soț ca fiind un bărbat care afirma deseori că "nu era făcut pentru familie" și îi place să fie "controversat" și să-și petreacă timpul cât mai mult departe de casă și de familie.

"De cresterea si educatia fetitelor m-am ocupat eu, ajutata de parintii mei. Fiind persoana publica, ani la rand aspecte legate de comportamentul fostului meu sot erau semnalate pana si de presa, dar atata timp cat inca formam o familie, am dat mereu raspunsuri diplomate si nu am vrut sa fac publice aspecte din viata mea privata. O fac acum, fiindca ma deranjeaza neadevarurile spuse de el si victimizarea lui, cu scopul de a-si schimba imaginea.

M-a amenințat cu divorțul ani la rand, spunea des ca postează pe Facebook ca nu mai suntem un cuplu si fiindcă nu mă putea da afara din casă cu 2 copii, a hotărât sa plece la Paris, unde locuia de jumătate de an. A plecat din tara cu scopul de a ma determina pe mine sa plec din casa si apoi sa pozeze in victima, ca sa arate ca nu el a introdus divorțul", a mai relatat artista.