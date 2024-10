Alexia Eram s-a refugiat la Paris după despărțire

După despărțire, Alexia Eram a fost fotografiată împreună cu Lucien Laviscount, un actor dintr-un popular serial Netflix, „Emily In Paris”, care joacă rolul lui „Alfie”. Această întâlnire a surprins fanii, care au fost curioși să o vadă pe fiica Andreei Esca în compania unei celebrități. Alexia a distribuit imaginile pe rețelele sociale, generând o reacție entuziastă din partea urmăritorilor săi. Comentariile nu au întârziat să apară, iar Inna a întrebat: „Who is the guy next to Margot?”, referindu-se la numele de alint al Alexiei. De asemenea, mama sa, Andreea Esca, a comentat: „Margot in Paris”.

Alexia Eram alături de actorul Lucien Laviscount /Sursa foto - Instagram

Separarea celor doi a avut loc după o lungă relație care a început în adolescență, iar fanii sperau la o propunere de căsătorie în urma aniversării celor opt ani de relație, sărbătorită la sfârșitul lunii iulie. După despărțire, Alexia a mers la bunicii săi din Paris pentru o călătorie de afaceri, în timp ce Mario Fresh a rămas acasă, concentrându-se pe cariera sa muzicală. Recent, el a lansat o melodie dedicată fostei sale iubite, intitulată „Nu plânge”, în care vorbește despre amintirile frumoase petrecute împreună.

Indiciile despărțirii au apărut atunci când Mario Fresh a șters toate fotografiile cu Alexia de pe conturile sale de socializare, deși au continuat să se urmărească reciproc. Fanii au fost din ce în ce mai curioși cu privire la starea relației, iar Mario a simțit nevoia să clarifice situația, confirmând că cei doi nu mai sunt împreună.